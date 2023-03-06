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مؤسس "شركة "فاغنر" يهنئ النساء الأوكرانيات بيوم المرأة العالمي بطريقة رومانسية! (فيديو)

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هنأ مؤسس مجمعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، النساء الأوكرانيات بعيد المرأة العالمي في الـ 8 من مارس، بإرسال شاحنة مليئة بزجاجات الشمبانيا.

وأظهر مقطع فيديو صوره، جنود من مجموعة "فاغنر"، شاحنة مليئة بالصناديق المعبأة بقوارير الشمبانيا، من أحد مصانع النبيذ الفوار بالقرب من باخموت.

وكتب بريغوجين على أحد الصناديق عبارة " من مجموعة "فاغنر" إلى النساء الأوكرانيات، عيدا سعيدا".

المصدر: RT

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