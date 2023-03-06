سياسي تركي: الولايات المتحدة تعتبر تركيا بيدقا!

أفاد رئيس مجلس حزب الوطن التركي دوجو بيرينجيك، بأن الولايات المتحدة تنوي تنظيم "معركة دموية" في تركيا، خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن واشنطن تعتبر أنقرة بيدقا.

وأوضح بيرينجيك، قائلا: "إن صحيفة Foreign Policy الأمريكية، أصدرت في وقت سابق مقالا يفيد بأنه "ستكون هنالك مذبحة في تركيا خلال الانتخابات الرئاسية القادمة"، بعبارة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة للعالم أنها ستنظم مذبحة في تركيا خلال فترة الانتخابات، تلاه مقال أصدرته صحيفة Stern الألمانية، اتهم فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "بافتعال المشاكل، وأنه سيتسبب بنشوب خلاف كبير في تركيا" أو "حريق" على حد وصف كاتب المقال".

وأضاف بيرينجيك، أن "سيناريو المؤامرة الأمريكية واضح تماما، كوضوح الجهة المسؤولة عن بث الفتن والخلافات حول العالم".

وأكد بيرينجيك، على ضرورة فهم وإدراك مجريات ومسار الأحداث في هذا الصدد، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف التركية، والعالمية موقفا واضحا ضد المؤامرات الأمريكية، لدب الفتن والخلافات.

يشار إلى أن صحيفة Foreign Policy الأمريكية، هيئة شبه رسمية تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.

المصدر: نوفوستي