صرح المحلل العسكري والعقيد في القوات الأوكرانية بيوتر تشيرنيك، بأن أوكرانيا تدرس قضية خيار حصار شبه جزيرة القرم من أجل استنزافها.

ووفقا لتتشيرنيك: "إنها مسألة وقت فقط قبل الإرهاق الجسدي للقوة المقاتلة وجميع السكان هناك. أعني، في المنطق العسكري، إنها ليست بالضبط مهمة معقدة للغاية".

وفي رأي تشيرنيك، لتنفيذ هذه الخطة، ستحتاج أوكرانيا إلى تدمير جسر القرم.

ومع ذلك، قال إنه بدون الطيران والصواريخ بعيدة المدى، لن تتمكن كييف من التعامل مع مثل هذه المهمة، على وجه الخصوص، يعتقد العقيد أن طائرات F-16 الأمريكية ستكون مناسبة لهذا الغرض وبكميات كبيرة.

تحدثت سلطات كييف مرارا وتكرارا عن خطط لشن هجوم على شبه جزيرة القرم، وفي الوقت نفسه، ادعى مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك، أنه بعد الاتفاق على توريد الدبابات، تتفاوض كييف على توريد صواريخ وطائرات عالية المدى لشن ضربات ضد شبه جزيرة القرم، لكن الغرب يعلن رفضه لتوفير مثل هذه الأسلحة.

المصدر: نوفوستي