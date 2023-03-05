شولتس: القرارات بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس تتخذها أوكرانيا ولن نقرر بدلا منهم

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الغرب لن يتخذ قرارا بشأن شروط السلام في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال التنازلات الإقليمية من كييف، بدلا من الأوكرانيين.

وقال شولتس ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن التفاوض على تسوية النزاع بشرط تخلي أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم وجزء من دونباس: "لن يتم اتخاذ القرارات بدون الأوكرانيين، لن نقرر بدلا منهم نحن ندعمهم".

وفي الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر من العام الماضي، أجريت استفتاءات بشأن مسألة بشأن إعادة التوحيد مع روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وكانت الغالبية العظمى من السكان تؤيد هذه الخطوة.

وفي 30 سبتمبر 2022، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء المناطق اتفاقيات بشأن إعادة التوحيد مع روسيا، وفي 4 أكتوبر، وقع بوتين قوانين بشأن التصديق على المعاهدات بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا الاتحادية.

وبعد الانقلاب في أوكرانيا في فبراير 2014، أجرت سلطات القرم وسيفاستوبول استفتاء حول إعادة التوحيد مع روسيا، وشارك فيه أكثر من 80% ممن لهم حق التصويت.

وكانت نتائج الاستفتاء 96.7% و95.6% من الناخبين في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول على التوالي، صوتوا لإعادة التوحيد مع روسيا.

وفي 18 مارس 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية بشأن قبول جمهورية القرم وسيفاستوبول في روسيا الاتحادية، وفي 21 مارس صادقت الجمعية الفيدرالية على هذه الوثيقة، على الرغم من النتائج المقنعة للاستفتاء، رفضت كييف الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.

المصدر: تاس