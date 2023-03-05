وصول سفينة تحمل معدات عسكرية أمريكية إلى ميناء ألكسندروبوليس اليوناني لسهولة نشرها في أوروبا

ذكر الموقع الإخباري التابع للقوات اليونانية اليسارية 902.gr أن سفينة النقل الأمريكية ليبرتي برايد نقلت معدات عسكرية إلى ميناء ألكسندروبوليس في شمال اليونان.

وأفاد الموقع يوم الأحد بأن المعدات العسكرية التي تم تفريغها في ألكسندروبوليس تعود لحلف الناتو وسيتم نقلها إلى بلغاريا ورومانيا، حيث ستجري التدريبات العسكرية الرئيسية للحلف الأطلسي وهي "أتلانتيك ريسولف" و "ديفيندير يوروب" في المستقبل القريب.

وهذا كله بحسب الموقع، يجذب اليونان إلى خطط أمريكية خطيرة في المنطقة.

قبل بضعة أيام ، وصل أكثر من 200 ضابط وموظف مدني من الجيش الأمريكي إلى ألكسندروبوليس لتلبية احتياجات نقل المعدات العسكرية ، التي تفرغها ليبرتي برايد ، حسبما تشير البوابة.

وأشار موقع 902.gr إلى أنه من المتوقع وصول سفن نقل ضخمة إلى ميناء الكسندروبوليس في الأيام المقبلة لتفريغ المعدات العسكرية، التي سيتم نقلها إلى شمال أوروبا ودول حلف شمال الاطلسي، ومنطقة البلطيق وبشكل رئيسي للدول المتاخمة لروسيا.

يقول التقرير: "سيمتلئ الميناء بطائرات الهليكوبتر الهجومية والدبابات والمدافع والصواريخ وأنظمة إطلاق صواريخ، وكل ما يمكن أن تقدمه أحدث الصناعات العسكرية".

ويفضل الأميركيون ميناء ألكسندروبوليس لسبب بسيط هو أنه من الأسهل عليهم للوصول إلى أي جزء من أوروبا من خلالها (بتجاوز الدردنيل) لنقل الأسلحة، لأن المدينة لديها شبكة سكك حديد وسيارات نقل مناسبة وبالطبع مينائها.

المصدر: تاس