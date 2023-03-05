نتنياهو ردا على غروسي: تدمير المنشآت النووية الإيرانية مسموح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردا على تصريح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن تدمير المنشآت النووية الإيرانية "مسموح للدفاع عن إسرائيل".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بداية الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران، بأن الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية مخالف للقانون، بلا قيمة"، مشيرا إلى أن نهج الدبلوماسية مع إيران "على وشك الموت".

وقال نتنياهو إن تدمير المنشات النووية الإيرانية مسموح به، للتخلص من الأسلحة التي من شأنها أن تقتلنا.

وتابع: "أقول هذا لأنه لا شيء يمنعنا من الدفاع عن بلادنا ومنع أعدائنا من القضاء على دولة اليهود".

وقال نتنياهو: "نحن عشية عيد المساخر، منذ 2500 عام نشأ عدو في بلاد فارس سعى لتدمير اليهود. لم ينجحوا في ذلك الحين، ولن ينجحوا اليوم".

وجاء تصريح نتنياهو تعليقا على تأكيد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس السبت من طهران، أن أي هجوم أو إجراء عسكري ضد المنشآت النووية في العالم هو تصرف مدان وغير قانوني.

المصدر: RT + وكالات