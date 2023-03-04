غروسي يدعو طهران لإضفاء الشفافية على بعض القضايا الخاصة بالملف النووي

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن الوكالة مستعدة لمواصلة العمل مع إيران، وأكد أنه يجب إضفاء الشفافية على بعض القضايا الخاصة بالملف النووي.

وأوضح غروسی خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أنه أتم إجراء محادثات فيما يتعلق بالتعاون الفني والعلمي بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.

وقال إنه علينا إزالة الشكوك والغموض حول الطابع السلمي لبرنامج إيران النووي، وهذا ما نقوم به حاليا مع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأعرب عن ارتياحه لعودته إلى إيران والاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن هذه المحادثات بدأت أمس الجمعة وتستمر اليوم.

وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه من المقرر أن يجتمع مع عدد آخر من المسؤولين الإيرانيين، لافتا بأن العمل على التعاون يحظى ببالغ الأهمية له.

وفي معرض جوابه عن سؤال صحفي حول تسريب المعلومات المتعلقة بالملف الإيراني للإعلام وإضرارها بسير التعاون بين طهران والوكالة، قال غروسي: "أكون محبطا من أي تسريب للمعلومات السرية إلى الإعلام ولا يسعني التحكم بذلك والسيطرة على جميع أعضاء الوكالة الذرية.. اتفق معكم أنه ليس أمرا جيدا ولكن هذا يبرز ضرورة اللقاءات المباشرة للتغلب على الإشاعات والتكهنات".

وأكد أن الوكالة تعمل للتوصل إلى حلول للقضايا العالقة وأن العمل مستمر لا سيما حول موضوع جزيئات اليورانيوم في المواقع غير المصرح بها.

المصدر: RT