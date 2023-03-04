غروسي من طهران: أي هجوم على المنشآت النووية في العالم مدان وغير قانوني

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن أي هجوم أو إجراء عسكري ضد المنشآت النووية في العالم هو تصرف مدان وغير قانوني.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي اليوم السبت في طهران، في معرض رده على سؤال حول عدم إدانة الوكالة لأي من التهديدات ضد المراكز النووية الإيرانية، إنه "يجب الفصل بين موضوعين.. أولا نحن نواجه حاليا تهديدات ضد منشآت نووية في أوكرانيا ومنها محطة زابوروجيه والتي تذكرنا بأحداث مؤلمة سابقة"، مؤكدا أن "هناك موقفا واضحا ليس فقط للوكالة الدولية بل وللمجتمع الدولي في إدانة أي تهديد ضد المراكز والمنشآت النووية وتمت إدانتها في اجتماعات الوكالة".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد حذرت في أكثر من مناسبة من الاستهداف الممنهج لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه من قبل القوات الأوكرانية.

وقد أعرب مدير شركة "روس آتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، الشهر الماضي عن استعداد روسيا لتنفيذ مبادرة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، حول إعلان منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه.

المصدر: RT