قال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" وعضو المجلس الإقليمي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، إن السلطات الأوكرانية تستعد للقيام باستفزازات في المناطق الحدودية الروسية.

وأشار روغوف في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إلى أن تلك الاستفزازات ستكون في أيام الأعياد وعطلات نهاية الأسبوع.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن الحديث هنا يجري عن قصف عمليات أو حتى تنفيذ عمليات إرهابية.

في وقت سابق أصبح معروفا أنه في منطقة كورسك، قامت وكالات إنفاذ القانون والمقاتلين برفع مستوى العمليات العسكرية بالتزامن مع مناسبة يوم المدافع عن الوطن.

المصدر: RT