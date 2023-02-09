روسيا مستعدة لتطبيق مقترحات الطاقة الذرية لمنطقة آمنة بمحطة زابوروجيه

أعرب مدير شركة "روس آتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، عن استعداد روسيا لتنفيذ مبادرة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، حول إعلان منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه.

وقالت "روس آتوم" في بيان عقب محادثات عقدت اليوم الخميس في موسكو بين ليخاتشوف وغروسي: "تحدث رافائيل غروسي عن التقدم المحرز في مبادرته لإعلان منطقة آمنة نووية ومادية في محطة زابوروجيه الكهروذرية. وفي هذا الصدد، أعرب أليكسي ليخاتشوف عن استعداد الجانب الروسي لمواصلة العمل على تنفيذ مبادرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة الشرقية لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات، حيث تشتمل على 6 مفاعلات بسعة 1 غيغاواط.

ومنذ مارس تخضع المحطة لحماية الجيش الروسي، فيما أكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

ويواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار بانتظام، وكذلك منطقة المحطة النووية المجاورة للمدينة، فيما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن نظام كييف يسعى لخلق نوع من التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن عمد.

المصدر: نوفوستي