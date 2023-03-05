سياسي روسي: الصراع بين الولايات المتحدة والصين أمر لا مفر منه

أفاد عضو مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، بحتمية وقوع صراع بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أن الصدام بين واشنطن وبكين بدأ بالفعل، وهو يكتسب زخما سريعا.

وأوضح بوشكوف عبر "تلغرام"، قائلا: "لا مفر من وقوع صدام حاد بين الولايات المتحدة والصين، فكل خطوة تتخذها كل من واشنطن وبكين تشير إلى قرب وقوع صدام بين البلدين، وقد بدأت هذه الفكرة تنتشر بشكل واسع مكتسبة زخما كبيرا، ما يشير إلى أنه لن يكون من الممكن تجنب هذا الصراع".

جاء تعليق بوشكوف، على ما أفادت به صحيفة The Wall Street Journal، بأن الولايات المتحدة تعمل على تطوير حزمة قيود جديدة، من شأنها منع استثمار الشركات الأمريكية في القطاعات التكنولوجية الصينية عالية التقنية، في إطار احتدام المواجهة بين البلدين.

ونوهت الصحيفة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعتبر العقوبات أمرا ضروريا لحماية الميزة التكنولوجية لواشنطن في مواجهة المنافسة مع بكين، وباقي الاقتصادات الكبرى في العالم.

المصدر: تاس