"أ ب:" بايدن قد يشدد القواعد على الاستثمارات الأمريكية في الصين

تقترب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من تشديد القواعد على الاستثمارات الأمريكية في الصين، وفق ما نقلت وكالة "اسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي مطلع

وأوضح المسؤول لوكالة "أسوشيتد برس" أن الأمر التنفيذي الذي سيصدره بايدن قريبا سيحد من الاستثمارات الأمريكية في التقنيات المتقدمة التي تدخل في تطبيقات الأمن القومي، مثل القدرات العسكرية من الجيل التالي التي يمكن أن تساعد الصين على تحسين سرعة ودقة اتخاذ القرارات العسكرية.

الإجراء المتوقع هو أحدث جهد من قبل البيت الأبيض لاستهداف قطاعي الجيش والتكنولوجيا في الصين في وقت يزداد فيه التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وكانت إدارة بايدن قد فرضت في أكتوبر الماضي ضوابط على الصادرات للحد من قدرة الصين على الوصول إلى رقائق متقدمة، يمكن استخدامها لصنع أسلحة، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتحسين سرعة ودقة لوجستياتها العسكرية.

أصبحت العلاقة المعقدة متوترة أكثر في الأسابيع الأخيرة بعد أن أسقطت الولايات المتحدة بالونا صينيا الشهر الماضي لأنه اجتاز البلاد.

المصدر: "أ ب"