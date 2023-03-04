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الولايات المتحدة تنوي إيقاف الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة في بعض الدول

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الولايات المتحدة تنوي إيقاف الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة في بعض الدول
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تعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قواعد جديدة يمكن أن تحد من الاستثمار في التقنيات المتقدمة في الخارج، حسبما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

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وبحسب الصحيفة، قالت وزارتا الخزانة والتجارة إنهما تدرسان نظاما جديدا لتنظيم الاستثمار الأمريكي في التكنولوجيا الأجنبية المتقدمة التي يمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي. في إشارة إلى أن البيت الأبيض قد يحظر بعض الاستثمارات.

وبحسب المصادر، من المتوقع أن يشمل البرنامج الجديد استثمارات في أشباه الموصلات المتقدمة وأجهزة الكمبيوتر وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي.

ولا تشير التقارير التي استندت عليها الصحيفة، إلى الدول التي ستتأثر بالقواعد الجديدة، لكن المصادر تعتقد أنه من المرجح أن تنطبق في المقام الأول على الاستثمارات الأمريكية في الصين.

المصدر: نوفوستي

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