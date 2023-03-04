الشركة الألمانية المصنعة لدبابات "ليوبارد" تنوي فتح مصنع لها في أوكرانيا

أفادت صحيفة Spiegel، بأن شركة الدفاع الألمانية Rheinmetall Papperger، تتفاوض مع أوكرانيا، لبناء مصنع لإنتاج دبابات "ليوبارد" في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة Rheinmetall الألمانية للصناعات الدفاعية، أرمين بابيرجر، أن تكلفة بناء مصنع Rheinmetall لإنتاج دبابات "ليوبارد" في أوكرانيا، ستبلغ قرابة الـ 200 مليون يورو، مشيرا إلى أن المصنع يمكنه إنتاج ما يصل إلى 400 دبابة من طراز "ليوبارد" سنويا.

وأشار بابيرجر، إلى أن المفاوضات بين الطرفين "واعدة"، معربا عن أمله في التوصل إلى حل خلال الشهرين المقبلين.

ونوه بابيرجر، بحاجة أوكرانية ما بين 600 -800 دبابة "لتحقيق النصر على روسيا"، قائلا: "حتى لو قامت ألمانيا بإمداد أوكرانيا بـ 300 دبابة من ترسانتها الخاصة، فيسكون ذلك العدد قليلا جدا".

ووفقا لصحيفة Spiegel الألمانية، فإن إدارة شركة Rheinmetall، واثقة بأن المصنع في أوكرانيا، لن يتعرض للقصف.

وتختص شركة Rheinmetall، الدفاعية بهندسة وإنتاج الأسلحة ألمانية، ومقرها الرئيسي في مدينة دوسلدورف، وتعتبر واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمعدات والأسلحة العسكرية في ألمانيا وأوروبا.

وتشتهر الشركة بإنتاج مجموعة رئيسية من المعدات العسكرية والأسلحة منها دبابات Leopard وBMP Marder وPzH 2000، وآلات ثقيلة أخرى.

ومن جهتها وصفت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، بـ "اللعب بالنار"، والتحريض الذي يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر، نوفوستي