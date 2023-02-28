ألمانيا ترسل منظومتي دفاع جوي إلى كييف وتترك برلين دون حماية

أكد مدير شركة الصناعات الدفاعية Rheinmetall AG، أرمين باببيرغير، أن ألمانيا سلمت أوكرانيا منظومتي دفاع جوي من طراز Skynex وSkyranger، وتركت برلين دون حماية من الهجمات الجوية.

وقال "كان لدينا منظومتان كاملتان باستطاعتهما حماية برلين بالتأكيد، لكنهما موجودتان حاليا في أوكرانيا".

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وأشار إلى أن الحديث يدور حول مجمعات Skynex، وأحدث منظومات دفاع جوي متنقلة من طراز Skyranger.

ولفت إلى أن 4 أنظمة من هذا النوع يمكنها حماية برلين، لكن العاصمة الألمانية الآن في خطر.

وعبر عن قلقه من أنه في حالة اندلاع صراع في ألمانيا، لم تتمكن البلاد من حماية نفسها دون مساعدة من الولايات المتحدة، لأنها تفتقر إلى "كل شيء" وفي جميع المناطق الدفاعية.

وشدد على أن الدبابات التي يرسلها الغرب لأوكرانيا ليست كافية لاستعادة الأراضي المفقودة.

المصدر: نوفوستي