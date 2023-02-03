نقلت صحيفة Sueddeutsche Zeitung عن مصادر حكومية بأن الحكومة الألمانية وافقت على نقل 88 دبابةLeopard 1 لأوكرانيا لكن هناك مشاكل في الذخيرة، حيث لم يعد يتم إنتاج مثل هذه الدبابات.

وفقا للصحيفة، كان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد رفض سابقا طلب الجانب الألماني بتزويده بالذخيرة لدبابات ليوبارد 1.

في الوقت نفسه، تلفت الصحيفة نقلا عن مصادر إلى أنه تم التأكيد على وجود مشاكل مع الذخيرة، حيث لم تعد دبابات Leopard 1 قيد الإنتاج، ويتم استخدام ذخيرة أخرى لخزانات Leopard 2.

وحذرت القيادة الروسية باستمرار الدول الغربية التي تزود كييف بالأسلحة والعتاد العسكري من أن هذه الخطوات لن تؤدي سوى إلى المزيد من تدمير أوكرانيا وإطالة أمد الصراع، كما أنها لن تساهم في إطلاق مفاوضات من شأنها أن تنهي الأعمال القالية.

كذلك أكدت روسيا أن تزويد الغرب لكييف بالدبابات وحتى الطائرات لن يغير الوضع على خط المواجهة.

المصدر: نوفوستي