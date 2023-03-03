نجل نتنياهو يصف الإسرائيليين المحتجين ضد والدته بـ"الإرهابيين"

وصف يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي بـ"الإرهابيين"، لترديدهم شعار: "البلد يحترق وسارة تقص شعرها"

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وفي تغريدة كتبها بعد ساعات من محاصرة المتظاهرين صالونا لتصفيف الشعر في تل أبيب ليلة الأربعاء الماضي، حيث كانت والدته سارة نتنياهو، قال يائير نتنياهو: "إنهم لا يحتجون..إنهم ليسوا فوضويين أيضا..إنهم إرهابيون! لقد نشأت هنا حركة سرية عنيفة (بتمويل من المليارديرات المجرمين والأشرار)..هذا إرهاب محلي..حتى لو استغرق الأمر وقتا، فسيتم محاكمتهم في النهاية على جميع جرائمهم من من 2016 إلى 2023".

وقال يائير نتنياهو عبر تطببق "تيلغرام": "كل من شارك في هذا..كل الفوضويين الذين حاولوا قتل والدتي..كل من نظم هذا الحصار في مجموعات تطبيق "الواتسآب".. منظمو المظاهرات وممولوهم المليارديرات..يجب اعتقالهم..مع لائحة اتهام وينتهي بهم الأمر في السجن..تم تجاوز خط انقلاب عنيف الليلة..مثل هذا الشيء في الولايات المتحدة كان سينتهي بمداهمات مكثفة على منازل أولئك المتورطين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي.

وكان المتظاهرون قد حاصروا صالون تصفيف شعر في تل أبيب وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة، حيث رددوا: "البلد يحترق وسارة تقص شعرها".

المصدر: "I24"