سارة نتنياهو: "المواجهة كان من الممكن أن تنتهي بالقتل"

انتقدت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحتجين الذين تظاهروا خارج صالون في تل أبيب حيث كانت تقوم بتصفيف شعرها، معتبرة أن "المواجهة كان من الممكن أن تنتهي بالقتل".

وكتبت سارة نتنياهو عبر حسابها على "انستغرام": "الحادث المروع الذي وقع بالأمس كان يمكن أن ينتهي بالقتل. حان الوقت لوقف الفوضى.. حان الوقت لزعماء المعارضة للتنديد بالعنف والفوضى والتحريض".

كما شكرت قوات الأمن، وتحديدا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة كوبي شبتاي، على "قلقهما الشخصي عليها".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"