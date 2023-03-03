الولايات المتحدة.. لجنة الأخلاقيات تبدأ تحقيقاتها حول "النائب الكاذب"

شكلت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأمريكي لجنة تحقيق فرعية للنظر في القضايا المحيطة بالنائب جورج سانتوس، الذي اعترف بالكذب حول العديد من الأمور المتعلقة بماضيه.

وقالت اللجنة إنها ستنظر في ما إذا كان سانتوس "قد انخرط في نشاط غير قانوني فيما يتعلق بحملته للكونجرس لعام 2022، فشل في الكشف بشكل صحيح عن المعلومات المطلوبة بشأن البيانات المقدمة إلى المجلس، انتهاك قوانين تضارب المصالح الفيدرالية فيما يتعلق بدوره في شركة تقدم خدمات ائتمانية، والتورط في سوء سلوك جنسي تجاه فرد يسعى للحصول على عمل في مكتبه بالكونغرس".

وبينت لجنة الأخلاقيات في بيان أن إنشاء لجنة تحقيق فرعية لا يشير في حد ذاته إلى حدوث أي انتهاك.

في بيان مقتضب، قال مكتب سانتوس إن الأخير "يتعاون بشكل كامل" مع تحقيق لجنة الأخلاقيات، و"لن يكون هناك أي تعليق آخر في الوقت الحالي".

وأصبح سانتوس يعرف بالنائب "الكاذب" بعد الكشف أنه كذب بشأن مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك اختراع سيرته الذاتية المهنية كممول في وول ستريت، وادعاء أنه يهودي ولديه أجداد هربوا من الهولوكوست، وأنه يدير مؤسسة خيرية لإنقاذ الحيوانات، بالإضافة إلى كذبات أخرى.

المصدر: The Hill