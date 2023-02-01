الولايات المتحدة.. النائب "الكاذب" يتنحى عن عمله باللجان

قال النائب الأمريكي جورج سانتوس، المعروف باسم النائب "الكاذب"، لزملائه الجمهوريين في مجلس النواب إنه سيتنحى عن مهامه باللجان النيابية حتى تكتمل التحقيقات حول ماضيه.

وقالت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك، إن سانتوس أبلغ أعضاء مؤتمر الحزب الجمهوري خلال اجتماع مغلق بقراره التنحي، معترفا بأنه أصبح مصدر إلهاء وسط الفضيحة التي أثارتها الأكاذيب التي قالها عن سيرته الذاتية.

وحصل سانتوس على مقاعد في لجنتي الأعمال والعلوم في مجلس النواب من قبل رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي على الرغم من المخاوف بشأن الأكاذيب التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية.

وقال مكارثي إن "التحقيق الذي تجريه لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب سيحدد ما إذا كان سانتوس سيبقى في الكونغرس".

وقدم الديمقراطيون في مجلس النواب شكوى إلى لجنة الأخلاقيات في وقت سابق من هذا الشهر ضد سانتوس بسبب مزاعم بأنه لم يقدم تقارير إقرارات مالية دقيقة وكاملة في الوقت المناسب.

وأصبح سانتوس يعرف بالنائب "الكاذب" بعد الكشف أنه كذب بشأن مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك اختراع سيرته الذاتية المهنية كممول في وول ستريت، وادعاء أنه يهودي ولديه أجداد هربوا من الهولوكوست، وأنه يدير مؤسسة خيرية لإنقاذ الحيوانات.

وسانتوس، الذي يواجه تحقيقات من السلطات الفيدرالية، يواجه أيضا دعوات للاستقالة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس والعديد من الجمهوريين في ولاية نيويورك.

وقال سانتوس في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيستقيل إذا طلب منه ذلك الـ142 ألف شخص الذين صوتوا لصالحه.

المصدر: NBC + RT