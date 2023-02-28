الطوارئ الروسية: سقوط مسيرة في مدينة كولومنا بالقرب من موسكو

أفادت وزارة الطوارئ الروسية، بسقوط مسيرة قرب محطة لتوزيع الغاز، قرب مدينة كولومنا، بالقرب من موسكو.

ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، لم تقع أية أضرار أو إصابات بين المواطنين، منوهة بأنه لم يعرف حتى اللحظة مصدر المسيرة، ومن الجهة المسؤولة عنها.

وأشارت الوزارة، إلى أنه عثر على المسيرة على بعد 10 أمتار من سياج محطة توزيع الغاز في مدينة كولومنا، وأن القوات الخاصة متواجدة في مكان الحادث.

وذكر محافظ مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، أن مسيرة سقطت بالقرب من قرية غوباستوفو في مدينة كولومنا، مشيرا إلى احتمال استهدافها للبنية التحتية المدنية.

وأوضح أن المسيرة سقطت قريبا من محطة لتوزيع الغاز بالقرب من قرية غوباستوفو في مدينة كولومنا، إلا أنها لم تصب.

ومن جانبها أفادت وزارة الطاقة في مقاطعة موسكو، بأن شبكات توزيع الغاز تعمل بشكل طبيعي في مدينة كولومنا، عقب سقوط المسيرة في المنطقة، مشيرة إلى أنه لم يسجل وقوع اية أضرار.

المصدر: نوفوستي