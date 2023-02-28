سقوط جسم مجهول في جمهورية أديغيا الروسية (صور+ فيديو)

أفاد رئيس جمهورية أديغيا، مراد كومبيلوف، بسقوط جسم طائر مجهول في إحدى مزارع قرية نوفي، بمنطقة جياجينسكي في أديغيا.

وأوضح كومبيلوف، عبر "تلغرام"، أن جسما مجهولا سقط في إحدى مزارع قرية نوفي، بمنطقة جياجينسكي في أديغيا، ليل الاثنين، ما ألحق أضرارا طفيفة بملحق الماشية في المزرعة، ولم يتم تسجيل اية إصابات بين المواطنين.

وأشار كومبيلوف، إلى أن القوات الروسية الخاصة، تحقق في مكان الحادث.

وفي ذات السياق، ذكر محافظ منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن 3 مسيرات أوكرانية سقطت في شوارع مدينة بيلغورود، ما ألحق بعض الأضرار بنوافذ المنازل والسيارات في تلك المناطق.

أعقب ذلك توضيح من قبل رئيس بلدية بيلغورود، فالنتين ديميدوف، عبر "تلغرام"، من موقع الحادث، يشير إلى أن إحدى المسيرات الأوكرانية اصطدمت بنافذة شقة سكنية، ولم تقع أية إصابات بين المواطنين.

المصدر: وكالات