بيسكوف: تم إخطار الرئيس بكل المعلومات المتعلقة بإغلاق المجال الجوي فوق بطرسبورغ

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كافة المعلومات بشأن إغلاق المجال الجوي فوق مدينة بطرسبورغ شمالي البلاد.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن السبب وراء إغلاق المجال الجوي، حيث تابع: "دعونا نركز على البيانات والتوضيحات التي صدرت بالفعل أو ستصدر عن سلطات الطيران أو الجيش، وهو ما نتوقعه"

وكانت سلطات مدينة بطرسبورغ شمالي روسيا قد أعلنت صباح اليوم عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات من وإلى المدينة مؤقتا لظهور جسم طائر مجهول، أفادت وكالة "فونتانكا"، نقلا عن مصدر مقرب من سلطات المدينة، الذي صرح بأن الجسم كان على بعد 160-200 كيلومتر من المدينة، ما أدى إلى وقف حركة الطيران فوق المدينة، وانطلاق المقاتلات في سمائها.

ثم عادت السلطات وفتحت المجال الجوي، وعادت حركة الطائرات إلى طبيعتها، إلا أن ذلك تسبب في تأخير عدد من الرحلات لمدد تصل إلى 12 ساعة.

المصدر: نوفوستي