إعادة فتح المجال الجوي فوق مدينة بطرسبورغ الروسية بعد إغلاقه مؤقتا

أعلنت سلطات مدينة بطرسبورغ شمالي روسيا عن فتح المجال الجوي فوق سماء المدينة بعد إغلاقه مؤقتا صباح اليوم.

وكانت سلطات المدينة قد أغلقت المجال الجوي مؤقتا لظهور جسم طائر مجهول، وعليه أوقفت جميع الرحلات القادمة من وإلى بطرسبورغ.

ووفقا لخدمة Flightradar، فإن الطائرات المدنية أثناء ذلك لم تقترب من مدينة بطرسبورغ، وتم الإعلان عن عودة الطائرات المتجهة من موسكو إلى بطرسبورغ إلى العاصمة الروسية، وإغلاق المجال الجوي فوق المدينة بالكامل فيما تواردت أنباء عن تأخير في الرحلات لمدة تصل إلى 12 ساعة.

من جانبها أفادت وكالة "فونتانكا" الإعلامية في بطرسبورغ بأنه تم رصد جسم طائر مجهول على بعد 160-200 كيلومتر من بطرسبورغ أدى إلى وقف حركة الطيران فوق المدينة وانطلاق المقاتلات في سمائها.

ونقلت "فونتانكا" تلك البيانات عن وزارة الدفاع الروسية عبر قنواتها إلى خدمة مطار بولكوفو المطار المدني الرئيسي في المدينة.

وفي هذا الصدد، ووفقا للإجراءات المعمول بها، توقف المطار عن استقبال أو إقلاع جميع الطائرات دون إذن بالإقلاع، ولم تقدم وزارة الدفاع أي معلومات أخرى للخدمات للمدنية.

وأكد مصدر مقرب من سلطات المدينة أنه تم إغلاق المجال الجوي فوق المدينة بسبب جسم طائر مجهول الهوية، فيما انطلقت المقاتلات الحربية تجوب أجواء المدينة.

وقد أعلنت حكومة بطرسبورغ رسميا أنه تم تأخير عدد من الرحلات لمدد تصل إلى 12 ساعة في مطار بولكوفو، وأضافوا أن "المطار وخدماته تعمل الآن على نحو طبيعي" دون الخوض في أي تفاصيل.

المصدر: نوفوستي