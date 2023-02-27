وفاة أول امرأة تترأس مجلس العموم البريطاني

توفيت البارونة البريطانية بيتي بوثرويد، التي كانت أول امرأة ترأست مجلس العموم البريطاني.

وقال رئيس مجلس العموم البريطاني الحالي، ليندسي هويل، إن الفقيدة كانت فريدة بمزاياها.

وأضاف ليندسي: "لم تكن بيتي بوثرويد مجرد امرأة ملهمة، ولكنها كانت سياسية ملهمة أيضا، وشخصا أفتخر أن أدعوه صديقا".

وأصبحت بوثرويد أول امرأة تنتخب رئيسة للبرلمان في أبريل 1992، حيث ظلت في المنصب حتى أكتوبر 2000 حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أي ميديا".

المصدر: وكالات