صرح مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين بأنه تم العثور على عقاقير نفسية المفعول لدى ما يقرب من نصف مقاتلي العدو المقتولين.

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جاء ذلك وفق ما نشرته الخدمة الصحفية ليفغيني بريغوجين على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع بريغوجين: "لقد عثر فيما يقرب من 50% من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على حبوب وأملاح وأمفيتامينات مختلفة، لهذا فإن تلك العقاقير تسمح لمقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية بتخفيض عتبات الألم، وزيادة النشاط، والتقليل من درجة الخوف، وهي منتشرة على نطاق واسع في الجيش الأوكراني".

وتابع بريغوجين أن عددا ممن تم القبض عليهم من الجيش الأوكراني بواسطة مجموعة "فاغنر"، تحدثوا عن تجارب القيمين الأجانب، والتي تم وضعها للجيش الأوكراني لتقليل عتبات الألم وإنشاء ما يسمى بـ "الجندي الشامل" بمساعدة الأدوية.

إضافة إلى ذلك، أفاد بريغوجين باستخدام العدو للذخيرة التي تحتوي على "مركبات الفوسفور" السامة على شكل مسحوق أو غاز، والتي يسقطها الجانب الأوكراني من الطائرات المسيرة.

المصدر: نوفوستي