وكالة: اليابان قد تشتري ما يصل إلى 400 صاروخ من طراز "توماهوك"

أفادت وكالة "كيودو" بأن الحكومة اليابانية تدرس احتمال شراء ما يصل إلى 400 صاروخ أمريكي مجنح من طراز "توماهوك".

إقرأ المزيد

ونقلت الوكالة عن ممثلي الأحزاب المعارضة أن هذا العدد تم إعلانه من قبل النواب من الحزب الحاكم أثناء جلسة لجنة الميزانية لمجلس النواب الياباني.

وأعلن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا في الأسبوع الماضي عن خطط طوكيو لتوقيع عقد مع الولايات المتحدة حول شراء صواريخ "توماهوك" المجنحة بالجملة. وسيتم شراء هذه الصواريخ عبر نظام "المساعدة العسكرية الأجنبية" الذي يستخدم عادة لتوريد السلاح الدفاعي أمريكي الصنع. وأضاف أن طوكيو تأمل بأن يتم توقيع هذا العقد في عام 2023 المالي الذي سيبدأ في 1 أبريل القادم.

وكتبت وسائل الإعلام اليابانية، سابقا، أن اليابان تنوي شراء ما يصل إلى 500 صاروخ من طراز "توماهوك" من الولايات المتحدة بحلول عام 2027.

ومن المتوقع أن يصبح شراء صواريخ "توماهوك" جزءا من البرنامج الياباني الهادف إلى رفع قدرة قوات الدفاع اليابانية على تنفيذ ضربات انتقامية على قواعد العدو.

المصدر: نوفوستي