"أكسيوس": جلسات استماع "عنيفة" ستعقد في الكونغرس لبحث تداعيات حادث أوهايو الكيميائي

تخطط لجان مجلس النواب لعقد جلسات استماع "عنيفة" في الكونغرس حول كيفية استجابة إدارة جو بايدن، لحادث خروج قطار عن مساره في ولاية أوهايو وتسرب حمولته الكيميائية السامة.

وأفاد موقع "أكسيوس" أن جلسات الاستماع ستعقد من قبل لجان مجلس النواب حول النقل والبنية التحتية والطاقة والتجارة.

وطالب العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، بمعلومات من وزير النقل بيت بوتجيج حول كيفية استجابة وزارته لانحراف القطار عن مساره في ولاية أوهايو.

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وانتقد نواب جمهوريون زيارة بايدن إلى كييف، وقالوا إنها تظهر اهتمام بايدن بأوكرانيا أكثر من اهتمامه بالأزمة على الحدود وانتشار مواد كيميائية سامة في أوهايو.

وكانت 50 عربة من قطار نورفولك الجنوبي قد خرجت عن مسارها في ولاية أوهايو، 3 فبراير الجاري، فيما كانت 10 منها تحتوي على مواد كيميائية خطرة وسامة، بما في ذلك أكريلات البوتيل وكلوريد الفينيل، التي كانت من بين السوائل القابلة للاشتعال، وانتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجانب من الانفجار، وصفوه بأنه "تشيرنوبل" جديد.

وقد تم العثور على مواد خطرة في الغلاف الجوي، وللتخلص من خطر حدوث انفجارات أكبر، فتح رجال الإنقاذ حاويات تحتوي على مواد كيميائية من أجل تنفيذ عمليات الحرق المتعمد.

بعد الحادث، قامت السلطات بإخلاء السكان المحليين، إلا أنها سمحت لهم، الأسبوع الماضي، بالعودة إلى منازلهم، فيما قالت وزارة البيئة بالولاية إن "مستوى التلوث لا يتجاوز المعايير المقبولة". في الوقت نفسه، تشير وسائل إعلام محلية إلى حالات توعك يعاني منها كبار السن، إضافة إلى نفوق الحيوانات والأسماك بعد إطلاق مواد كيميائية في البيئة المحيطة.

المصدر: RT