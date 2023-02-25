روغوف: على دول مجموعة الـ 7 الاحتفاظ بآرائها الخاصة حول الأقاليم الروسية المحررة

صرح عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، بأن رأي مجموعة السبع الكبار، لا يشكل أهمية كبيرة في ظل الوضع الدولي الراهن.

ودعا روغوف، قادة مجموعة هذه الدول، للاحتفاظ بآرائهم الخاصة، حول الأقاليم الروسية المحررة، لأنفسهم.

وأضاف روغوف لوكالة "نوفوستي": "على دول مجموعة الـ 7 الكبار، أن تحتفظ بآرائها لنفسها، فنحن لا نولي اهتماما لما يقولون، كما عليهم أن يدركوا أن حجم اقتصادات كل من، روسيا والصين والهند وإندونيسيا، تخولها أن تكون جزءا من مجموعة السبع الكبار".

وتابع: "في ظل بوادر انهيار النظام العالمي القديم، أو بالأحرى الفوضى العالمية التي أنشأنها الأنغلوسكسونيون، فنحن لا نأبه بما تقوله الولايات المتحدة، وبقية الدول الـ 6 في المجموعة".

وشدد روغوف، على أن دول مجموعة السبع، تجمع الحشود، لشن حرب جماعية ضد روسيا، بهدف تدميرها، لذا لا يمكن لموسكو أن تعول على إرضائهم.

ونوه روغوف، بأن العالم يمر بمرحلة تغيير جذرية، مشيرا إلى أن الأزمات العالمية، والأوبئة والحروب، ما هي إلا آثار جانبية، لمقاومة الكثير من الدول والشعوب، للمشاريع الاستعمارية الغربية.

وأكد روغوف، أنه لا يمكن اعتبار العقوبات التي يفرضها الغرب ضد الدول التي تسير بخلاف رغباته، أسوأ الاحتمالات، نظرا إلى إمكانية التأقلم معها والالتفاف عليها دائما.

وأفادت دول مجموعة الـ 7 الكبار في وقت سابق، بأنها لن تعترف بانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وإقليمي زابوروجيه و خيرسون، وشبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي