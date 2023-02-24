وزير دفاع بولندا: دبابات ليوبارد وصلت إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، إن بلاده أرسلت إلى أوكرانيا دبابات ليوبارد، وقد وصلت هذه الدبابات إلى هناك في الوقت الراهن.

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وأضاف الوزير في كلمة خلال افتتاح اجتماع مجلس الأمن القومي البولندي: "اليوم، وصلت دبابات ليوبارد البولندية بالفعل إلى أوكرانيا".

ولم يحدد الوزير، هل وصل كل الدبابات إلى أوكرانيا، أم فقط دفعة منها.

في وقت سابق، صرحت القيادة البولندية بأنها مستعدة لتسليم أوكرانيا ما يصل إلى 14 دبابة من طراز ليوبارد 2، وذلك في إطار تحالف دولي.

ويشار إلى أن بولندا، قامت قبل ذلك، بتسليم حوالي 250 دبابة من طراز "تي-72"، لأوكرانيا.

في فترة سابقة، أرسلت روسيا إلى دول الناتو مذكرة حول إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي