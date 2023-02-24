"بلومبيرغ": بولندا ستسلم أول دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن بولندا، سترسل اليوم الجمعة، دبابات Leopard 2 القتالية إلى أوكرانيا، وهي الأولى من أصل 14 دبابة وعدت الحكومة بتقديمها لكييف.

وقالت "بلومبيرغ"، نقلا عن مسؤول مطلع على الأمر، إن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، سيعلن التسليم خلال رحلته إلى كييف.

وقال موراوسكي عبر حسابه على "تويتر": "أنا في كييف لإعطاء إشارة واضحة على استمرار الدعم في الدفاع عن أوكرانيا".

W rocznicę bestialskiej napaści przez Rosję na Ukrainę, jestem w Kijowie, by dać jasny sygnał dalszego wsparcia w obronie Ukrainy. pic.twitter.com/6Y9brriBc0 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 24, 2023

وكتب المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر على "تويتر" إن موراوسكي توجه إلى كييف اليوم الجمعة لـ"إظهار دعمه لأوكرانيا في حربها ضد روسيا".

Rok po rozpoczęciu rosyjskich działań wojennych premier @MorawieckiM udał się do Kijowa żeby dać jasny i wymierny sygnał dalszego wsparcia w obronie Ukrainy przed Rosją.

Tuż po wybuchu wojny, 15 marca, byliśmy w Kijowie żeby zagwarantować, że Ukraina nie zostanie sama. pic.twitter.com/jtrAOPL7dD — Piotr Müller (@PiotrMuller) February 24, 2023

المصدر: "بلومبيرغ" + RT