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"بلومبيرغ": بولندا ستسلم أول دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا

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أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن بولندا، سترسل اليوم الجمعة، دبابات Leopard 2 القتالية إلى أوكرانيا، وهي الأولى من أصل 14 دبابة وعدت الحكومة بتقديمها لكييف.

وقالت "بلومبيرغ"، نقلا عن مسؤول مطلع على الأمر، إن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، سيعلن التسليم خلال رحلته إلى كييف.

وقال موراوسكي عبر حسابه على "تويتر": "أنا في كييف لإعطاء إشارة واضحة على استمرار الدعم في الدفاع عن أوكرانيا".

وكتب المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر على "تويتر" إن موراوسكي توجه إلى كييف اليوم الجمعة لـ"إظهار دعمه لأوكرانيا في حربها ضد روسيا".

المصدر: "بلومبيرغ" + RT

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