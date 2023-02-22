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سيناتور أمريكي يلتقي ولي العهد محمد بن سلمان وينتقل مباشرة من السعودية إلى إسرائيل (صور)

أخبار العالم

سيناتور أمريكي يلتقي ولي العهد محمد بن سلمان وينتقل مباشرة من السعودية إلى إسرائيل (صور)
AFP
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أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية أركنساس، توم كوتون، عن لقائه بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فجر اليوم الأربعاء وأجريا محادثات بناءة مستذكرا 80 عاما من التعاون.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر كوتون صورة مع الأمير محمد بن سلمان، حيث حظيت التغريدة بإعجاب سفيرة السعودية لدى أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر.

وعلق السيناتور الجمهوري على الصورة قائلا: "أجريت محادثة بناءة مع ولي العهد، تعكس حوالي ثمانين عاما من الشراكة بين بلدينا والفرص المتاحة أمام الأجيال المقبلة".

وفي تغريدة لاحقة، نشر كوتون صورة أظهرته وهو يركب الطائرة، معلقا عليها بالقول: "شكرا لسلاح الجو الأمريكي على الرحلة من الرياض إلى القدس، أرجو المزيد من الرحلات بين الدولتين"، على حد قوله.

المصدر: RT

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