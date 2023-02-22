سيناتور أمريكي يلتقي ولي العهد محمد بن سلمان وينتقل مباشرة من السعودية إلى إسرائيل (صور)

أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية أركنساس، توم كوتون، عن لقائه بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فجر اليوم الأربعاء وأجريا محادثات بناءة مستذكرا 80 عاما من التعاون.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر كوتون صورة مع الأمير محمد بن سلمان، حيث حظيت التغريدة بإعجاب سفيرة السعودية لدى أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر.

وعلق السيناتور الجمهوري على الصورة قائلا: "أجريت محادثة بناءة مع ولي العهد، تعكس حوالي ثمانين عاما من الشراكة بين بلدينا والفرص المتاحة أمام الأجيال المقبلة".

I had a productive conversation with the Crown Prince reflecting on nearly eighty years of partnership between our two countries and generations of opportunity to come. pic.twitter.com/ChyjvEKATp — Tom Cotton (@SenTomCotton) February 21, 2023

وفي تغريدة لاحقة، نشر كوتون صورة أظهرته وهو يركب الطائرة، معلقا عليها بالقول: "شكرا لسلاح الجو الأمريكي على الرحلة من الرياض إلى القدس، أرجو المزيد من الرحلات بين الدولتين"، على حد قوله.

Thanks to @usairforce for the ride from Riyadh to Jerusalem. Hopefully many more flights between the two countries to come. pic.twitter.com/GU7NB3l6IU — Tom Cotton (@SenTomCotton) February 21, 2023

المصدر: RT