نتنياهو: التطبيع مع السعودية قد ينهي النزاع في الشرق الأوسط بشكل عام

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن التطبيع بين إسرائيل والسعودية ممكن، ومن شأنه أن ينهي النزاع في الشرق الأوسط بشكل عام ويحل القضية الفلسطينية.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر أمني بتل أبيب، يوم الثلاثاء: "إذا وسعنا دائرة السلام لتشمل السعودية، فأعتقد أنه عندئذ سننهي النزاع العربي الإسرائيلي حقيقيا... وسنحل القضية الفلسطينية".

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وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن اعتقاده بأن التحرك نحو السلام المبني على المصالح المشتركة مع استخدام القوة العسكرية والاستخباراتية والتقنية والاقتصادية الإسرائيلية سيزرع أساسا للاتفاقيات حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها.

وأضاف نتنياهو: "هذا سيسمح بتحقيق هدفين. أولا سيوسع دائرة السلام، وثانيا سيسمح بالتصدي لإيران".

المصدر: تاس