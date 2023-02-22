من سقط من سلم طائرة بايدن في بولندا هذه المرة؟ (فيديو)

تعثرت موظفة في البيت الأبيض على درجات شديدة الانحدار للطائرة الحكومية خلال رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا.

إقرأ المزيد

وتم تصوير لحظة السقوط أمس الثلاثاء لدى وصول الطائرة إلى مطار وارسو، وبثتها محطة تلفزيونية بولندية. وتظهر المشاهد شخصا يتعثر على الدرج لدى مغادرة الجميع للطائرة الرئاسية، وعند نقطة ما، ينزلق إلى الأسفل بشكل مؤلم.

والموظفة، التي لم يتم التعرف على هويتها، كانت ترتدي حقيبة ظهر خففت من حدة سقوطها.

وتأتي الواقعة بعد رحلة بايدن المفاجئة التي استمرت لساعات إلى كييف، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فلاديمر زيلينسكي.

تجدر الإشارة إلى أن لبايدن تاريخا أسود مع التعثرات، ففي أواخر عام 2021، سقط 3 مرات عندما حاول الصعود على متن الطائرة الرئاسة قبل رحلة إلى أتلانتا.

وحاولت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير التستر على الرئيس الأمريكي الأكبر سنا في البلاد، 80 عاما، في ذلك الوقت، قائلة: "كانت الرياح شديدة. كدت أن أقع أنا أيضا خلال صعود الدرج".

وكانت عدم قدرة الرئيس الأمريكي على التعامل مع درجات سلم الطائرة فرصة للأشخاص الذين يشككون في اللياقة العقلية والبدنية له. ومرة أخرى في مايو من العام الماضي، كاد أن يسقط وهو يصعد درج الطائرة العملاقة.

المصدر: ديلي ميل