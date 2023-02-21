بايدن ودودا يناقشان التعاون في مجال الطاقة والدفاع و"ردع روسيا"

أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس البولندي، أندريه دودا، "تحدثا عن جهودهما المشتركة لدعم أوكرانيا".

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن بايدن التقى بنظيره دودا، في وارسو يوم الثلاثاء، لمناقشة "الإجراءات المناهضة لروسيا، ومساعدة كييف، فضلا عن التعاون الثنائي في مجال الطاقة والأمن".

وبحسب البيان، تحدث بايدن ودودا، عن "جهود مشتركة لدعم أوكرانيا وتقوية حلف الناتو".

وأشار أنهما: "ناقشا التعاون المتزايد في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية ،والعلاقات الدفاعية الثنائية".

ووصل بايدن إلى بولندا قادما من أوكرانيا، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأعلن عن مساعدات أمريكية جديدة لكييف بقيمة 500 مليون دولار.

إقرأ المزيد

المصدر: تاس