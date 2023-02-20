بايدن يصل بولندا لمناقشة "ردع روسيا" و"إرسال إشارة" إلى بوتين

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا مساء الاثنين، قادما من أوكرانيا التي قام بزيارة غير معلنة لها.

وأكد نائب وزير الداخلية البولندي بيوتر فافجيك، أن الرئيس الأمريكي وصل إلى مدينة جيشوف البولندية على متن قطار، ثم يتوجه إلى وارسو، حيث سيلتقي يوم الثلاثاء الرئيس البولندي أندجيه دودا.

وتأتي زيارة بايدن لبولندا وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المقرر أن تستمر حتى 22 فبراير.

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وخلال زيارته سيلقي بايدن كلمة أمام القصر الملكي الأثري بوسط وارسو، وسيشارك في الاجتماع مع زعماء الدول التسع في الجناح الشرقي للناتو.

وعشية الزيارة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إنه "في خطاب الرئيس ستستمعون إلى الرسائل التي ستلاقي صدى لدى الشعب الأمريكي، وحلفائنا وشركائنا، وكذلك لدى الشعب البولندي الذي عمل الكثير من أجل أوكرانيا".

وأضاف كيربي: "أعتقد أنكم ستسمعون رسالة بايدن إلى بوتين، وكذلك للشعب الروسي".

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن كلمة بايدن المتوقعة.

ووصل بايدن إلى بولندا قادما من أوكرانيا، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأعلن عن مساعدات أمريكية جديدة لكييف بقيمة 500 مليون دولار.

المصدر: وكالات