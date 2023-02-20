البيت الأبيض يكشف تفاصيل عن زيارة بايدن لكييف والوفد المرافق له

كشف جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الوفد الذي رافق الرئيس خلال زيارته لأوكرانيا ضم فقط مستشاريه المقربين، وفريقا من الأطباء وجهاز الأمن.

وقال سوليفان في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين إن "المجموعة التي رافقت الرئيس في الرحلة كانت محدودة للغاية وضمت عددا قليلا، هم أقرب مستشاريه وبعض العاملين في المجال الطبي ومصور وجهاز الأمن".

بدوره قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن زيارة الرئيس الأمريكي إلى كييف كانت مخططة "بأدق التفاصيل".

وقام بايدن بزيارة غير معلنة إلى كييف يوم الاثنين والتقى بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال بايدن خلال الزيارة أن أوكرانيا ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار وسيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، وستشمل أنظمة إطلاق الصواريخ من نوع "هيمارس" (HIMARS).

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن الولايات المتحدة اتصلت بروسيا قبل وقت قصير من زيارة بايدن إلى أوكرانيا لتجنب وقوع حوادث قد تؤدي إلى صراع بين دولتين نوويتين.

المصدر: وكالات