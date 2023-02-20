أسوشيتد برس: الولايات المتحدة اتصلت بروسيا قبل وقت قصير من زيارة بايدن إلى أوكرانيا لتجنب وقوع حوادث

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الولايات المتحدة اتصلت بروسيا قبل وقت قصير من زيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا لتجنب وقوع حوادث قد تؤدي إلى صراع بين دولتين نوويتين.

ووفقا لما ذكرته "أسوشيتد برس" تعتبر هذه الزيارة من الحالات النادرة التي يسافر فيها الرئيس الأمريكي إلى منطقة صراع، ومجالها الجوي خارج سيطرة الولايات المتحدة أو حلفائها.

ولم يخض البيت الأبيض في التفاصيل، لكنه قال إنه قبل زيارة بايدن بفترة وجيزة، "تم الاتصال مع الروس بهدف ضمان عدم وقوع حوادث، ولتجنب أي سوء تقدير قد يؤدي إلى صراع مباشر بين القوتين النوويتين".

ووصل الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة سرية، حيث التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: وكالات