الولايات المتحدة تبدي رغبتها بعقد اجتماع مع روسيا حول معاهدة "ستارت"

أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن الممثلين الأمريكيين مستعدون للاجتماع بنظرائهم الروس لمناقشة موضوعات معاهدة "ستارت".

وذكر كيربي، أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل بشأن موضوع الإجراءات الحيوية للحد من التسلح".

وقال كيربي: "نحن مستعدون للقاء روسيا بخصوص مناقشة المعاهدة وموضوع الاستقرار النووي، كما يتضح من اجتماعنا الأخير مع القوى النووية الخمس بشأن الحد من المخاطر، وكما قلنا سابقا، إن الدول مستعدة للعمل على إجراءات حيوية للحد من التسلح".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن أسف بلاده لقرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة "ستارت الجديدة "، لكنه شدد على أن واشنطن ما زالت "مستعدة" لمناقشة القضية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن خلال خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية عن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت" وشدد على أن روسيا "لا تنسحب" من المعاهدة، لكنها "تعلق مشاركتها".

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المصدر: تاس