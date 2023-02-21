بيسكوف: روسيا لم تحذر الولايات المتحدة مسبقا من قرار تعليق مشاركتها في معاهدة "ستارت"

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الولايات المتحدة علمت بقرار تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت" من خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمام الجمعية الفيدرالية.

ورد الناطق باسم الرئاسة الروسية بكلمة "لا" عندما سئل عما إذا كانت موسكو قد حذرت واشنطن في وقت مبكر من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعلن مثل هذا القرار.

وأشار بيسكوف، بالإيجاب على سؤال توضيح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد علمت بهذه الخطوة، مثل أي شخص آخر، من رسالة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الجمعية الفيدرالية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن سابقا خلال خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية عن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت" وشدد على أن روسيا "لا تنسحب" من المعاهدة، لكنها "تعلق مشاركتها".

وقد تم التوقيع على تلك المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، والحد منها في 3 يناير 1993، والمعاهدة هي مذكرة تفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة، وبروتوكول بشأن الإجراءات التي تحكم القضاء على الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات.

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المصدر: تاس