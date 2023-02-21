ستولتنبرغ يدعو الغرب لتقديم ضمانات أمنية بعيدة المدى لأوكرانيا

دعا أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن على أوروبا توفير ضمانات أمنية بعيدة المدى لأوكرانيا، عقب انتهاء الصراع.

جاء ذلك عقب محادثاته مع وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، ومسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بروكسل اليوم الاثنين.

وأضاف ستولتنبرغ أن "مستقبل أوكرانيا في الأسرة الأوروبية الأطلسية، وأنه عند انتهاء الحرب، سيتوجب على حلف الناتو، والاتحاد الأوروبي، إدخال إجراءات أمنية بعدية المدى، تضمن عدم تكرار "الهجوم الروسي على أوكرانيا".

وادعى ستولتنبرغ أن "أيا من الدول الغربية لم تهاجم روسيا، وإنما هي تعمل على دعم حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

وشدد ستولتنبرغ على أن حلف الناتو سيواصل دعم أوكرانيا طالما اقتضت الحاجة لذلك، مشيرا إلى أن الحلف سيتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم المطلوب.

وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في الـ 24 فبراير 2022، وقال الرئيس الروسي، فلاديمي بوتين، إن هدفها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف مدة 8 سنوات".

وأشار بوتين إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريا، جراء المخاطر الأمنية التي شكلها حلف الناتو على الحدود الروسية، بسبب أصرار على التوع شرقا.

وأضاف بوتين أن روسيا تحاول منذ 30 عاما الاتفاق مع حلف الناتو على مبادئ أساسية تضمن أمن أوروبا، في المقابل حاول الغرب خداعها طوال ذلك الوقت من خلال الأكاذيب، ومحاولات الضغط والابتزاز.

المصدر: ريا نوفوستي