ستولتنبرغ يدعو دول "الناتو" لمواجهة مرحلة طويلة مع روسيا أو قد تتغير الأمور فجأة

أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أنه يتعين على دول الحلف الاستعداد لمواجهة طويلة محتملة مع روسيا، والتي قد تستمر لسنوات عديدة.

وقال ستولتنبرغ لوكالة "فرانس برس": "يجب أن نكون مستعدين لمرحلة طويلة قد تستغرق سنوات عديدة كثيرة"، مضيفا أنه لا يستطيع التنبؤ بمدة المواجهة المحتملة، حيث يمكن أن تتغير الأمور فجأة.

وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير، بهدف حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.

وفي وقت سابق، قال بوتين إن الغرب كان يحاول إنشاء منطقة مناهضة لروسيا في أوكرانيا من أجل العمل على انهيار روسيا، وتم إطلاق عملية خاصة لمنع ذلك.

كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد.. على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلدان أخرى".

المصدر: نوفوستي