إيران.. الإعدام لزعيم جماعة "توندار" الحامل للجنسية الألمانية

حكم القضاء الإيراني على جمشيد شارمهيد، زعيم جماعة "توندار" المصنفة إرهابية في الجمهورية الإسلامية، بالإعدام بتهمة الفساد في العالم من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وتوجيهها.

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ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن العلاقات العامة للقضاء في محافظة طهران، قولها إن المحكمة الثورية بالعاصمة الإيرانية، حكمت اليوم الثلاثاء على شارمهد بالإعدام.

ووجهت للمواطن الإيراني الذي يحمل جنسية ألمانية ويقيم في أمريكا، وهو من مواليد عام 1334، تهمة الفساد في الأرض. وبحسب وثائق القضية، خطط شارمهد لارتكاب 23 عملا إرهابيا، نجح في 5 منها.

وبعد القبض على المتهم وصدور لائحة الاتهام، عقدت جلسة هذه القضية في 7 جلسات، بحضور شارمهد ومحاميه وأهالي الضحايا، برئاسة القاضي سلفاتي.

وتأسست "جماعة توندار" في منتصف عام 2002، من قبل عدد من العناصر الملكية بقيادة فتح الله مانوشهري وفرود فولاداند.

وبحسب وكالة "فارس"، بعد انتخاب شارمهد كزعيم للجماعة في عام 1985، غير اتجاهه من نهج ناعم إلى نهج متشدد، وانخرط في أعمال إرهابية في أماكن دينية واقتصادية وحساسة، مما تسبب بانعدام الأمن في المجتمع وإراقة الدماء.

المصدر: وكالة فارس