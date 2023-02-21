بوتين: الغرب أخرج المارد من قمقمه!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الدول الغربية في بداية العقد الأول من القرن الحالي "تركت المارد يخرج من القمقم" وأغرقت مناطق بأكملها في الفوضى.

وأضاف بوتين خلال حديثه أمام الجمعية الفيدرالية: "في مؤتمر ميونيخ، كانت هناك تصريحات لا نهاية لها حول روسيا. ويبدو أن هذا تم فقط لجعل الجميع ينسون ما فعله ما يسمى بالغرب في العقود الأخيرة. لقد تركوا المارد يخرج من القمقم، وأغرق مناطق بأكملها في الفوضى".

وتابع الرئيس الروسي قائلا:"نتيجة الحروب التي شنتها الولايات المتحدة بعد عام 2001، مات ما يقرب من 900 ألف شخص، وظهر أكثر من 38 مليون لاجئ.. كل هذا وهم يحاولون الآن محوه من ذاكرة البشرية. يتظاهرون أنه لم يحدث شيء. لكن لا أحد في العالم قد نسي ذلك ولن ينسى".

وأكد الرئيس بوتين أن الغرب هو من بدأ الحرب و"نحن حاولنا ونحاول إيقافها".

وتابع قائلا: "الغرب كان يلعب بأوراق مختلطة ويحتفل بخيانته فهو معتاد على البصق على العالم كله".

المصدر: RT