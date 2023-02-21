أبرز 12 تصريحا لبوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية

وجه الرئيس الروسي اليوم خطابا إلى الجمعية الفيدرالية تناول فيه الوضع الداخلي وعلاقات روسيا مع الغرب على خلفية العملية العسكرية الروسية

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي:

- بوتين: روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الاستراتجية والهجومية.

- بوتين: إذا قامت الولايات المتحدة بإجراء تجارب نووية، فنحن سنقوم بالمثل. أي حديث عن الإخلال بنظام الردع النووي غير صحيح.

- بوتين: حينما كانت روسيا صادقة بشأن اتفاقيات مينسك كان الغرب يقوم بما أسماه "مسرحية دبلوماسية" (في إشارة لاتفاقيات مينسك).

- بوتين: الغرب هو من بدأ الحرب ونحن حاولنا ونحاول إيقافها.

- بوتين: الغرب كان يلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل بخيانته فهو معتاد على البصق على العالم كله.

- بوتين: العائلة هي اتحاد رجل وامرأة هذا ما تقوله الديانات السماوية.

- بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا بساحة المعركة وسنتعامل بالشكل المناسب حيال تحويل الصراع إلى مواجهة عالمية.

- بوتين: اقترح تأسيس صندوق حكومي لدعم أسر المشاركين في العملية العسكرية.

- بوتين: وصل مستوى تجهيز قوات الردع النووي الروسي إلى أكثر من 91%.

- بوتين: تمكنا من حماية المواطنين وحافظنا على أماكن العمل، ودعمنا النظام المالي، وفي مارس كان هناك إجراءات دعم لقطاع الأعمال بقيمة تريليون روبل (أموالا ليست مطبوعة دون غطاء).

- بوتين: ستجري الانتخابات الإقليمية في سبتمبر المقبل وانتخابات الرئاسة عام 2024 وفقا للجداول المحددة والمعلنة.

- بوتين: يجب توسيع قاعدة التعليم العالي والاهتمام بالحاجة للمختصين، ويجب أن يتم تطوير هذه المجالات بإعطاء فرص أكثر لدراسة الماجستير والدكتوراه.

المصدر: RT