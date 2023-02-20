السفير التركي لدى السعودية يوجه رسالة إلى قيادة وشعب المملكة

وجه السفير التركي لدى السعودية فاتح أولو صوي رسالة إلى حكومة وقيادة المملكة إزاء موقفها النبيل من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا وأسفر عن عشرات آلاف الضحايا.

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وخلال زيارته لمستشفى صحة الافتراضي ومركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة بالرياض، عبر السفير فاتح أولو صوي عن شكره وتقديره لحكومة السعودية على الوقفة الأخوية التي شهدها العالم ومساندة الشعب التركي بعد الزلزال الذي تعرضت له البلاد، وتقديم المساعدات المادية والطبية، وتسخير جميع الجهود للوقوف مع إخوانهم في تركيا لتخفيف آثار الكارثة.



كما اطلع السفير التركي خلال جولته على الخدمات الصحية الافتراضية التي بدأ المستشفى تقديمها عن بعد للعوائل المتضررة في تركيا عبر جسر رقمي صحي يصل بالخدمات الصحية المميزة من خلال أطباء أصحاب تخصصات دقيقة.

كما أعرب فاتح أولو صوي عن سعادته بما شاهده من أطباء سعوديين وفرق إنقاذ مرتبطة بهم في الميدان بتركيا، وهم يسعون إلى مساعدة المتضررين وتقديم المساعدات.

وأضاف: "سنذكر دائما أن قيادة وشعب المملكة وقفوا إلى جانبنا في تلك الأوقات العصيبة، وسنقدّر كثيرا توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بت عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، منذ اليوم الأول للزلزال بتقديم المساعدات العاجلة إلى تركيا".

وأردف: "اضطررنا لمواجهة زلازل عنيفة في مدينة كهرمان مرعش"، لافتا إلى أن عدد الضحايا تجاوز 40 ألف شخص.

وضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير الجاري، حيث بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: "عكاظ"