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السعودية.. مشاريع بأكثر من 183 مليون ريال لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

مال وأعمال

السعودية.. مشاريع بأكثر من 183 مليون ريال لمتضرري زلزال تركيا وسوريا
منتدى الرياض الدولي الإنساني
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وقعت المملكة العربية السعودية مشاريع لمصلحة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال.

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وانطلق اليوم الاثنين منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في مدينة الرياض، وذلك تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسيشهد المنتدى مشاركة عديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء والمهتمين بهذا المجال، لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.

المصدر: سبق

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