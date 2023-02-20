السعودية.. مشاريع بأكثر من 183 مليون ريال لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

وقعت المملكة العربية السعودية مشاريع لمصلحة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال.

إقرأ المزيد

وانطلق اليوم الاثنين منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في مدينة الرياض، وذلك تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسيشهد المنتدى مشاركة عديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء والمهتمين بهذا المجال، لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.

المصدر: سبق