10 شاحنات سعودية تحمل 80 طنا من المواد الإغاثية إلى الشمال السوري (فيديو)

أفادت صحيفة "عكاظ" بعبور منفذ باب السلامة الحدودي اليوم الجمعة، 10 شاحنات إغاثية سعودية تحمل على متنها 80 طنا من المواد الغذائية والإيوائية، إلى متضرري الزلزال في سوريا.

وأوضحت "عكاظ" أن توزيع المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيشمل عددا من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا، منها أعزاز وصورتن وعفرين وجندريس.

ويأتي ذلك امتدادا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

ونشرت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو للحظة دخول 10 شاحنات سعودية إغاثية، إلى أراضي شمال سوريا، لمساعدة المتضررين من الزلزال.

فيديو | دخول 10 شاحنات إغاثية سعودية إلى الشمال السوري #الإخباريةpic.twitter.com/NGCc4kzlCv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 17, 2023

المصدر: "عكاظ" + "الإخبارية"