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مصدر مطلع لـRT: لا يوجد حديث في دمشق حاليا عن زيارة لوزير الخارجية السعودي إلى سوريا

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مصدر مطلع لـRT: لا يوجد حديث في دمشق حاليا عن زيارة لوزير الخارجية السعودي إلى سوريا
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علقت دمشق اليوم على أنباء نقلتها وكالة سبوتنيك أمس حول عزم وزير الخارجية السعودي زيارة العاصمة السورية قريبا بعد 11 عاما من القطيعة بين البلدين.

وأفاد مصدر مطلع لـRT بأنه لا يوجد حديث في دمشق حاليا عن زيارة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى العاصمة السورية دمشق، بعد الأنباء التي تحدثت عن زيارة مرتقبة للوزير السعودي.

ويأتي تأكيد المصدر لـRT اليوم الجمعة، عقب أنباء أمس الخميس تحدثت عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للعاصمة السورية دمشق.

حيث قال مصدر سوري مطلع لوكالة سبوتنيك أمس الخميس، إن هنالك زيارة مرتقبة للوزير السعودي إلى دمشق في الأيام القليلة المرتقبة، حيث تجري  ترتيبات حاليا لزيارة الأمير فيصل بن فرحان خلال أيام.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين انقطعت منذ بدء الصراع في البلاد عام 2011.

المصدر: RT

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