أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير قرية باراسكوفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

جاء ذلك خلال التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث تابع تقرير الوزارة بأن القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير مدافع هاوتزر من طراز "أكاسيا" و"كارفين" و3 من طراز "غياتسينت" في اتجاه خيرسون.

وفي اتجاه كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية وتحركات وحدات المجموعة "الغربية" النشطة أضرارا بنقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في مناطق قرى نوفوسيلسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية وماسيوتوفكا وكراخمالنو في منطقة خاركوف، حيث تم تصفية مما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا ودبابة واحدة و3 سيارات في هذا الاتجاه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في اتجاه كراسنوليمان تمكنت مجموعة قوات "الوسط"، نتيجة للضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، من تصفية ما يصل إلى 100 عسكري أوكراني، وتدير مدرعتين ومدفعي هاوتزر من طراز D-30، إضافة إلى رادار مضاد للبطاريات من طراز AN/TPQ-37 أمريكي الصنع.

في اتجاه دونيتسك، وفي سياق العمليات الهجومية الناجحة، قام متطوعو مفارز الهجوم، بالتعاون مع وحدات القوات المحمولة جوا، وبدعم ناري من القوات الصاروخية ومدفعية مجموعة قوات "الجنوب"، من تحرير قرية باراسكوفيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT